Vincenzo Chianese | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si ritrovano

Negli ultimi giorni come abbiamo visto c’è stato un improvviso allontanamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la scorsa diretta infatti l’ex tronista è entrato in crisi e ha così iniziato a respingere l’influencer, violando anche il regolamento del reality, togliendosi il microfono. Ieri sera però Daniele ha deciso di riavvicinarsi a Oriana e così i due hanno avuto un lungo confronto di chiarimento, durante il quale il Vippone, come riporta Biccy, ha affermato:

“La scorsa puntata è stata per me difficile, Elenoire mi ha attaccato, è uscita Wilma. Tu saresti dovuta venire da me e starmi vicino. A parti inverse, se fosse uscito Luca, io sarei venuto ad abbracciarti. Quando mi sono avvicinato a te ho pensato ‘a Oriana piace giocare, giochiamo’, ho sempre pensato ‘non è una ragazza cattiva, ha un carattere solare, ci rido e ci scherzo’. Di base, come mi hai detto tu, si può prendere anche la vita con leggerezza. Io con te non stavo male, ma prendevo il nostro rapporto giocando, scherzando. Il feeling fra noi non è solo estetico, è un insieme di cose”.

Non è mancata la replica di Oriana Marzoli, che ha ribadito affermando: “In puntata mi hai allontanata, hai detto ‘no, con Oriana no’, posso dirti di esserci rimasta male? Non devi pensare solo a te, puoi anche far felice l’altra persona”. Daniele Dal Moro nel mentre ha anche fatto una precisazione, ribadendo di non vedere al momento l’influencer come sua futura fidanzata. L’ex tronista ha anche spiegato i motivi della sua rabbia, e in merito ha aggiunto:

“Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido. […] Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca**to perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato”.

questo video in nemmeno 7 ore sta a 130k #oriele pic.twitter.com/qRwFO9bfib — terry🌞 (@esaurita_) January 28, 2023

Dopo un lungo confronto Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono scambiati un lungo abbraccio, segno dunque che tra i due è tornato il serneo.