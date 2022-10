1 GF Vip: Elenoire annuncia il ritiro

Il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro sembra essere sul punto di non ritorno! La vippona non riesce proprio a credere che il ragazzo la consideri solo un’amica come lui professa, ma è certa ci sia qualcosa di più che omette. Mentre lei ha manifestato un chiaro interesse verso il gieffino, lui ha spiegato infatti si tratti solo di una semplice e bella amicizia. Questa spiegazione non è per niente piaciuta alla Ferruzzi che ha sbottato furiosa anche in confessionale. Ora medita il suo ritiro dalla Casa del GF Vip.

In giardino Elenoire Ferruzzi ha chiacchierato con Giaele De Donà, che in questa dinamica ha avuto il ruolo di intermediaria tra i due coinquilini, e Antonella Fiordelisi. Proprio l’influencer nell’apprendere quanto detto da Elenoire sembra averla in qualche modo sorpresa. Non pensava ci fosse un così tanto coinvolgimento da parte sua e che Daniele possa essersi esposto con qualche gesto fraintendibile da tutti, sebbene il giovane abbia normalizzato il rapporto.

Da qui è maturata l’idea di Elenoire Ferruzzi di abbandonare la Casa del GF Vip, come vedere in questi video, perché stufa di non essere creduta da nessuno. Secondo Giaele De Donà, visti i precedenti, Daniele Dal Moro avrebbe dovuto fare attenzione con Elenoire. Come mostrato dai filmati sottostanti Antonella Fiordelisi cerca di capire come siano andate le cose e avere un quadro più chiaro dell’accaduto, anche se dalle immagini sembra essere un po’ perplessa.

Qui i video della conversazione avvenuta in giardino…

Più volte nel corso della notte Elenoire Ferruzzi ha spiegato l’intenzione di non voler più continuare questa avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Continua…