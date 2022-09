Elenoire Ferruzzi rivela se le unghie sono vere e come le cura

Ieri sera è partito ufficialmente il GF Vip 7 e finalmente i Vipponi hanno varcato la porta rossa, dando il via alla nuova edizione del reality show, Tra i concorrenti, come abbiamo visto, c’è anche Elenoire Ferruzzi, che ha già conquistato il web e il pubblico. L’attrice non è passata inosservata anche per via delle sue lunghe unghie, che hanno immediatamente attirato l’attenzione. Proprio pochi secondi prima di entrare in casa Elenoire ha svelato ad Alfonso Signorini il significato delle sue unghie, e in merito ha affermato:

Questa notte così, chiacchierando con Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare delle sue unghie, ammettendo di essere preoccupata per la cura dei suoi capelli e della sua pelle. A quel punto la showgirl ha chiesto all’attrice se le unghie fossero vere, e a sorpresa quest’ultima ha risposto in maniera affermativa. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio. Comunque non ho potuto portare varie cose, abiti e anche occhiali. Sì per la questione dei marchi. Ti pare che taglio un’etichetta? Tu lo capisci che un abito con l’etichetta tagliata lo puoi buttare perché non vale più niente? No non vale più niente”.