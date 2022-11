NEWS

Nicolò Figini | 9 Novembre 2022

Elenoire Ferruzzi

I retroscena sulla vita privata di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi è stata di recente intervistata al programma Le Iene e in questa occasione, per esempio, ha rivelato quanto ha pagato per ogni operazione di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta: “Zigomi 6 o 7 mila euro. Labbra non ricordo ho perso il conto. Altri 7 mila. Seno cinque volte, quindi… Fai conto almeno 10 mila euro a volta. Sedere almeno 15 mila euro. Per un totale intorno ai 200 mila“. Poi ha letto anche qualche commento negativo da parte degli hater. Alcuni ipotizzano non si lavi per via delle unghie così lunghe e altri che dicono che la chirurgia l’abbia rovinata.

A questo, però, lei replica con: “Ma voi non avete capito una cosa fondamentale. Sono io che voglio essere esattamente come sono. Quando io mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so. Visto che rompete tanto le palle. Un bacio a voi, schifosi“. Nella stessa chiacchierata, però, ha anche rivelato da quanto tempo non ha un fidanzato, ovvero da 10 anni. E invece l’ultima volta che ha fatto l’amore? La sua risposta:

Sono single da 10 anni. Pace dei sensi no. L’ultima volta che l’ho fatto… Prima di venire qua. Uno dei tanti, basta scorrere la rubrica e ne trovi uno da portarti a casa. Dento la Casa mi facevano gli occhi dolci, sì. Daniele, principalmente lui. Quando uscirà ci vedremo sicuramente.

Vedremo se veramente potrà nascere qualcosa tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro una volta che entrambi saranno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.