Ieri sera Eleonora Cecere, dopo aver incontrato suo marito, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello. Questa mattina così l’ex Non è la Rai ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sulla sua decisione.

Parla Eleonora Cecere

Colpo di scena ieri sera al Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti Eleonora Cecere ha deciso di abbandonare definitivamente la casa, dopo aver incontrato suo marito Luigi. Proprio quest’ultimo ha ammesso di aver bisogno di lei a casa e a quel punto l’ex Non è la Rai ha scelto di mettere un punto alla sua esperienza. La showgirl ha così ufficialmente lasciato il reality show e in queste ore è tornata alla sua vita di sempre. Sui social intanto sono partite le teorie degli utenti, che hanno insinuato che dietro le parole di Luigi ci fosse in realtà dell’altro di non detto.

LEGGI ANCHE: Mario Cusitore chiude con Margherita dopo una serata in discoteca

Questa mattina dunque Eleonora Cecere ha fatto ritorno sui social e ha rotto per la prima volta il silenzio, facendo chiarezza sulla decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello. L’ex Non è la Rai ha così affermato:

“Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione. Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni”.

A quel punto Eleonora Cecere ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane l’hanno sostenuta e supportata e non è mancata una menzione speciale a tutta la squadra del Grande Fratello. La showgirl ha poi concluso affermando: “Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso”.