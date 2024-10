Javier ha rivelato a Mariavittoria e Amanda che Shaila, parlando con lui sotto le coperte una sera, avrebbe dato loro delle poco di buono.

Le presunte offese di Shaila a Mariavittoria e Amanda

Il ritorno nella casa del Grande Fratello di Shaila e Lorenzo ha creato non poco scompiglio tra i concorrenti, alla luce delle recenti rivelazioni soprattutto sui comportamenti della ballerina.

Ad aver accusato maggiormente il colpo davanti alle novità apprese nel corso della prima parte della puntata in onda ieri sera, sono stati senza dubbio Javier, Helena, i diretti interessati, ma anche Mariavittoria.

LEGGI ANCHE: Eleonora Cecere rompe il silenzio dopo aver abbandonato il GF

Quest’ultima è stata chiarissima nell’esporre il suo pensiero. La Minghetti è certa che si tratti di un teatrino, soprattutto da parte di Shaila, per stare al centro dell’attenzione e far parlare di sé. Non ha dubbi sul fatto che sia una giocatrice.

Nel post puntata sia Mariavittoria che Amanda hanno trascorso del tempo insieme ad Javier per fargli sentire anche il loro supporto. Chiacchierando con lui sono emersi dettagli interessanti di cui le due non avevano idea.

Non solo Shaila avrebbe detto sotto alle coperte a Javier di aver sospettato che Lorenzo avesse un interesse nei confronti di Michael, ma avrebbe anche dato delle poco di buono ad Amanda e Mariavittoria.

Ecco qua a voi la grande amica delle donne che da delle z…. alle altre donne! SHAILA GATTA #grandefratello pic.twitter.com/DQPvl71HAL — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) October 29, 2024

Non è chiaro se il termine zoc***a sia stato utilizzato in riferimento ad entrambe o solamente ad una delle due. Questa mattina le tre hanno avuto un confronto al riguardo, di cui, però, non è stato trasmesso neanche un secondo.

Il Grande Fratello ha preferito trasmettere due regie uguali su Luca Calvani che faceva la spesa da solo, scatenando l’ira degli spettatori. Questi si sono subito riversati su X per lamentarsi.

Al termine del confronto, sono state riprese Amanda, Mariavittoria e Jessica mentre commentavano quanto appena accaduto. Il trio ribadiva di non credere assolutamente alla smentita di Shaila.