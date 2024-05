Eleonora Giorgi accompagna emozionata il figlio all’altare a un mese dall’operazione per il cancro – FOTO

Spettacolo

Debora Parigi | 4 Maggio 2024

Eleonora Giorgi

Poco più di un mese fa Eleonora Giorgi è stata operata per il cancro al pancreas e adesso accompagna il figlio all’altare

Poco più di un mese dopo l’operazione per il cancro al pancreas, Eleonora Giorgi ha potuto accompagnare all’altare il figlio maggiore, Andrea, per le nozze. L’evento è stato condiviso sui social e possiamo vedere la famiglia emozionata per la cerimonia e la festa.

Le foto di Eleonora Giorgi che accompagna il figlio all’altare dopo l’operazione

A novembre dello scorso anno Eleonora Giorgi aveva annunciato a Pomeriggio 5 di avere un tumore. I medici le avevano diagnosticato un cancro al pancreas che però era stato trovato in tempo e quindi operabile. L’attrice ha quindi affrontato l’operazione e le terapia con molto ottimismo, grazie anche all’amore incondizionato della famiglia.

E proprio parlando di famiglia, nel 2024 entrambi i suoi figli hanno deciso di convolare a nozze. Questa notizia ha riempito il cuore di gioia ad Eleonora che ha voluto a tutti i costi partecipare alle nozze dei suoi figli. Ed ecco che il primo è arrivato, cioè quello di Andrea Rizzoli, il suo primogenito.

Il 44enne è convolato a nozze con la make-up artist Serena Meriggioli. Si tratta di un secondo matrimonio per lui che aveva sposato nel 2014 Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici e attrice. La relazione, però, meno di un anno dopo si interruppe.

Come detto, il giorno delle nozze sono stati pubblicati video e foto della cerimonia e possiamo vedere Elenora Giorgi raggiante e fiera, indossando un bellissimo abito a fantasia floreale lungo azzurro e bianco. Poco più di un mese fa l’attrice si è operata a causa del suo turmore al pancreas, era il 26 marzo. L’intervento molto delicato è arrivato dopo un ciclo durissimo di chiemioterapia affrontata sempre con grande coraggio e tenacia.

A luglio invece toccherà a Paolo Ciavarro, il secondogenito. Le nozze sono previste per il 12 luglio e sposerà Clizia Incorvaia. I due si sono conosciuti e innamorati dentro la Casa del Grande Fratello.