1 La gaffe di Elettra Lamborghini

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Elettra Lamborghini. Come sappiamo qualche giorno fa l’amatissima cantante ha debuttato con la sua prima serie, in onda su Discovery+, durante la quale ci svela tutti i retroscena della sua vita privata. Nel mentre questa mattina la twerking queen ha fatto una piccola gaffe che non è passata inosservata sul web e che coinvolge niente meno che Alessandra Amoroso! Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando Elettra ha condiviso sui social una foto in compagnia dell’ex vincitrice di Amici, tramite la quale le ha fatto gli auguri, credendo che fosse il suo compleanno.

Tuttavia Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto, e quando Elettra Lamborghini si è resa conto della gaffe ha cancellato la storia. Gli utenti sui social però si sono subito accorti dell’accaduto, e il simpatico errore ha fatto il giro del web. Poco fa come se non bastasse, la Lamborghini è intervenuta sulla faccenda, svelando cosa è successo, ammettendo però di aver fatto una gaffe, pensando che fosse il compleanno della Amoroso. Per di più Elettra ha anche condiviso lo screen della conversazione avuta con Alessandra, dove le due hanno riso insieme dell’accaduto. Queste le sue parole:

“Praticamente mi sono ritrovata taggata in alcune storie della mia foto con Alessandra Amoroso, in cui c’era scritto “auguri”. Io pensavo fosse il suo compleanno, quindi le ho fatto gli auguri, poi mi sono resa conto che non era il suo compleanno. Buon non compleanno Ale, ti voglio bene. A sto punto direi di farle tutti gli auguri per il suo non compleanno”.

La gaffe di Elettra Lamborghini ha naturalmente fatto sorridere gli utenti. Nel mentre qualche giorno fa a scagliarsi contro la cantante è stato Iconze. Rivediamo quello che è accaduto.