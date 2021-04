1 Abito e scarpe di Elettra Lamborghini

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, torna a farci compagnia questa sera su Canale 5. Come al solito presenti i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. A proposito della cantante di Pem Pem abbiamo scovato alcune curiosità a proposito del brand e costo di abito e scarpe indossate per questa sera.

Dopo aver scoperto il look scelto dalla conduttrice, ecco ora qualche curiosità in più a proposito del bellissimo abito scelto da Elettra Lamborghini per l’occasione. A darci tutte le informazioni di riferimento è proprio la cantante. Per questo appuntamento l’opinionista veste un meraviglioso vestito rosso firmato Givenchy dal costo di 1390 Euro. Ecco alcune news a tal proposito: “Abito asimmetrico midi senza maniche lavorato a punto Milano rosso papavero, con una spallina profilata con catena a maglie larghe di metallo sfaccettato dalla finitura oro e cuciture effetto spirale in rilievo sul corpo”.

Ma non solo. Abbiamo informazioni anche a proposito delle scarpe color oro. Stando a quanto riportato dalla stessa Elettra Lamborghini il brand di riferimento in questo caso è Prima Donna, purtroppo però non abbiamo informazioni per quel che riguarda il prezzo.

Insomma Elettra Lamborghini ha stupito tutti con il suo look a L’Isola dei Famosi. A voi ha conquistato? Continuate a seguirci per tutte le news sul reality e non solo!