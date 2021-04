Hai già adocchiato l’abito di Elettra? Ecco di quale brand è e quanto costa

1 L’outfit di Elettra Lamborghini

Torna in onda L’Isola dei famosi 2021 dopo la pausa straordinaria di giovedì scorso per l’inizio della versione spagnola del reality. A tal proposito, vi ricordiamo che lì partecipa per questa edizione la nostra Valeria Marini. Ma torniamo a noi e alla nuova puntata dell’Isola che vede in studio, accanto alla conduttrice Ilary Blasi, i nostri amati opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi.

Oggi l’appuntamento vede una nuova eliminazione e nuove nomination. Ma anche nuove sfide sia per il premio di cibo, sia per stabilire il nuovo leader. Il tutto è diretto e supervisionato dall’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino.

Ma dedichiamo il nostro spazio moda al look che oggi ha sfoggiato Elettra Lamborghini. Intorno ai suoi outfit c’è sempre molta curiosità, poiché ha uno stile davvero di impatto. E così, qual è il look di oggi della cantante? Per questa nuova puntata Elettra ha scelto di indossare un abito a tubino longette con scollatura a cuore. La texture è a quadretti bianchi e neri.

Il marchio di questo abito è ancora una volta Balmain ed ha un prezzo di 1990,00 euro.

Vi piace questo nuovo outfit? Trovate che le stia bene?

Le news non finiscono qui…