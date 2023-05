Manila Nazzaro e Stefano Oradei pizzicati a pranzo nello stesso ristorante: love story confermata? (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Non si nasconderebbero più Manila Nazzaro e Stefano Oradei, dopo i rumor, si sono fatti vedere insieme nello stesso ristorante

Beccati insieme Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Alcuni giorni fa Lorenzo Amoruso aveva fatto alcune rivelazioni riguardo la fine della sua storia con Manila Nazzaro. E aveva aggiunto che lei stava già frequentando un altro spiegando che andava in giro con questa persona senza nascordersi. Successivamente è venuto fuori che questa nuova persona nella vita dell’ex Miss Italia pare fosse Stefano Oradei.

Stiamo parlando del ballerino professionista che ha fatto parte anche del cast di Ballando con le stelle. Un volto molto noto della TV, quindi, che è stato anche lui al centro del gossip in passato. Oradei, infatti. faceva coppia con Veera Kinnunen (anche lei ballerina) ed ebbe anche delle scenate di gelosia quando lei ballava con l’ex calciatore Osvaldo. Scenate che poi risultarono fondate dato che lei lasciò proprio Stefano per Osvaldo.

Ma torniamo a Manila Nazzaro e alla sua presunta relazione con Stefano Oradei. A quando pare non è più presunta visto che adesso i due sarebbero usciti allo scoperto. Come fa notare Amedeo Venza nelle sue storie Instagram, ieri l’ex Miss Italia è stata taggata in una storia presso un ristorante sul mare. Lo stesso Oradei ha messo anche lui una storia mostrando alcuni piatti e il ristorante era lo stesso. Venza quindi oggi scrive: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia! Ieri erano nello stesso posto”.

Dai diretti interessati ancora nessuna dichiarazione in merito a questo gossip che li vede come coppia. Ma a questo punto i dubbi sono davvero pochi.