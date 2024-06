Elettra Lamborghini parla di Fedez e della canzone su Chiara: “Non farei mai quello che ha fatto lui”

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Giugno 2024

Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista fatta a Elettra Lamborghini all’interno della quale ha rivelato cosa farebbe di diverso rispetto a Fedez.

Ieri pomeriggio Il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista condotta a Elettra Lamborghini in vista dell’uscita del suo nuovo singolo e per tale ragione si è parlato anche di altri colleghi. Viene fatto notare che nel brano, in collaborazione con Shade, viene menzionata Shakira. Per tale ragione le è stato chiesto se lei, come la cantante colombiana o Fedez, lancerebbe mai frecciatine agli ex tramite le canzoni:

“Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni […] Alcuni artisti sono troppo lamentosi, io dico di prenderla con più tranquillità e vivo la vita con ironia.

Ad altri rode che le scelte fatte per acchiappare il pubblico alla fine funzionano, ma per fare musica ormai non basta più una bella canzone. Io stessa a volte mi sento una boomer”.

Chiarito questo punto, quindi, Elettra Lamborghini si è detta molto contenta del successo che stanno riscuotendo le donne in questo periodo. Ha fatto i nomi di Elodie e Annalisa:

“Sono contentissima per loro: se lo meritano, ce lo meritiamo. Noi donne dovremmo fare più collaborazioni per essere ancora più significative. Non è facile per noi: è bello vedere il loro successo”.

L’intervista di Elettra si è chiusa con una riflessione sul fatto che le artiste vengono spesso giudicate per il loro corpo. Tuttavia la Lamborghini ha dichiarato di non averci mai dato troppo peso e che il twerk è solo un ballo come un altro, non c’è nulla di volgare o malizioso:

“Io non mi scandalizzo di niente e per me nulla è imbarazzante, ma poi: una come dovrebbe salire su un palco? I giovani sono più educati”.

