Giulia Stabile avvistata in compagnia di Manu Rios a Milano (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Giugno 2024

Amici

Nella giornata di ieri Giulia Stabile ha conosciuto e parlato con Manu Rios perché entrambi erano presenti allo steso evento a Milano. Ecco il video.

L’incontro tra Giulia Stabile e Manu Rios

Giulia Stabile è stata una concorrente molto amata dal pubblico di Amici e in molti si sono riconosciuti nelle sue fragilità all’epoca. Piano piano è riuscita a far venire fuori la donna indipendente che era in lei e oggi è ammirata ancora di più dai suoi fan. Questi la sostengono ancora oggi che è diventata una professionista all’interno della scuola e ha saputo creare un legame speciale con Maria De Filippi, i colleghi e i nuovi studenti.

Tra i suoi impegni possiamo citare anche la conduzione di Tu si que vales, anche se al momento non sappiamo se tornerà al timone del programma. Si vocifera che sarà sostituita da Giulia De Lellis così che possa dedicarsi a progetti relativi alla danza, ma ne sapremo di più quando partiranno le registrazioni.

Il lavoro di Giulia Stabile però è fatto anche di eventi. Infatti proprio ieri ha preso parte a uno di questi dove ha conosciuto un attore molto amato dal pubblico più giovane. Come possiamo vedere dal video qui sotto infatti notiamo che ha incontrato Manu Rios, protagonista della serie TV spagnola Elite, al lancio di Carrer a Milano.

Manu Ríos and Giula Stabile at the Carrer launch event in Milan today pic.twitter.com/muQLqFoIw9 — Keeping Up With Manu Ríos (@kuwmanurios) June 15, 2024

Vediamo come la ballerina e l’attore stiano interagendo, parlando e scherzando. Purtroppo però non sappiamo cosa si stanno dicendo perché l’audio è stato tolto e di conseguenza rimarrà per sempre un mistero. Fatto sta che Giulia ha realizzato quello che, stando ai commenti, risulta essere un sogno di tante sue fan.

Tanti i commenti sul web per celebrare la loro bellezza, tra le altre cose: “Binomio di bellezza e bravura, ognuno nel proprio campo“. O ancora “che belli” e “ma io li amo“.