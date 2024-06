NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Sono ormai giorni che Fedez è sparito dai social e tra i fan scatta la preoccupazione. Ma che fine ha fatto il rapper?

In queste ultime settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Come è ormai ben noto a tutti, di recente il rapper è stato avvistato in dolce compagnia e a quel punto si è iniziato a parlare di un nuovo flirt per il cantante, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Contemporaneamente Federico ha rilasciato anche il suo nuovo singolo, Sexy Shop, che contiene riferimenti alla rottura con l’imprenditrice digitale. In più si mormora che i Ferragnez siano prossimi al divorzio. Pare anche che la coppia abbia deciso di avviarsi verso una separazione consensuale, per evitare inutili battaglie in tribunale.

In attesa di scoprire cosa accadrà però di recente qualcosa sta facendo preoccupare i fan. Da diversi giorni infatti Federico è letteralmente sparito dai social e in molti si sono chiesti cosa stia accadendo. Le ultime storie postate dal rapper risalgono infatti alla scorsa settimana e di certo si tratta di un comportamento inusuale per chi, come il cantante, è abituato a condividere i momenti più salienti delle proprie giornate.

Ma che fine ha fatto dunque Fedez? Solo qualche giorno fa era emersa notizia, poi prontamente smentita dai suoi collaboratori, che l’artista milanese fosse nuovamente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. Tuttavia pare che, nonostante ci sia stato qualche piccolo problema di salute, Federico si trovi a casa e che non sia in grave condizioni.

L’assenza del cantante dai social tuttavia inizia a farsi notare e in molti si chiedono quando farà ritorno su Instagram. Non è da escludere che il rapper abbia deciso di prendersi una pausa dal web per concentrarsi su sé stesso, proprio come ha fatto qualche settimana fa la sua ex moglie Chiara Ferragni. In attesa di saperne di più intanto facciamo un enorme in bocca al lupo a Federico.