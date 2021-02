1 Elettra Lamborghini non sta bene a Domenica In

Domenica 28 febbraio 2021 ha avuto luogo un’intervista di Elettra Lamborghini a Domenica In. Peccato che Mara Venier ha subito notato che qualcosa non andava. Ha, per questa ragione, chiesto alla giovane celebrità se andasse tutto bene e lei ha spiegato di star soffrendo del colpo della strega da quella mattina stessa. Un dolore molto accentuato che rende difficili i movimenti.

La Venier, quindi, le ha chiesto se le andasse di raccontare l’accaduto e la cantante e influencer ha spiegato come sono andate esattamente le cose. Ecco, perciò, le sue parole riportate anche da Fanpage:

Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo.

Intenerita dal racconto di Elettra Lamborghini, vedendola anche in difficoltà, la conduttrice di Domenica In le ha fatto una proposta: “Abbiamo un medico, se vuoi te la faccio io la puntura, sono bravissima. Io me le faccio da sola“. Prima dell’intervento del dottore, però, ha condotto regolarmente la chiacchierata, seppur breve. Al termine, poi, le ha detto:

C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente. C’è il medico pronto e ti darà qualcosa.

Elettra Lamborghini, con molta calma, ha lasciato lo studio di Domenica In. Ma vediamo, per i più curiosi, di quali aspetti della sua vita ha parlato l’ex partecipante del Festival di Sanremo. Continuate a leggere…