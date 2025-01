Intervistata da Supernova da Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini ha spiegato il motivo del perché venne bloccata la sua ospitata a Belve, da Francesca Fagnani.

Elettra Lamborghini sull’intervista bloccata a Belve

Elettra Lamborghini è tornata a parlare della sua intervista non andata a buon fine con Francesca Fagnani a Belve. La cantante pare non abbia firmato la liberatoria nel corso dell’intervista fatta con la giornalista. L’artista, che vedremo co-conduttrice al Festival di Sanremo, ha raccontato qualcosa in più durante il podcast Supernova, presentato da Alessandro Cattelan.

Per la prima volta Elettra Lamborghini ha parlato di questo tema che fece discutere, proprio perché alcuni aspetti non erano molto chiari. La cantante ha affermato in sintesi: “Non avevo capito il gioco”, spiegando di non avere mai capito quale fosse il contesto. Secondo il suo punto di vista avrebbe percepito parecchia pressione durante l’intervista: “Mi sembrava di essere a Le Iene”.

Elettra Lamborghini ha lasciato intendere ad Alessandro Cattelan che non conosceva la trasmissione di Francesca Fagnani, Belve, prima di prenderne parte e di essersi spaventata da alcune domande da parte della presentatrice:

“Non lo avevo mai visto questo programma, pensavo fosse un’intervista normalissima. Stavo smentendo tutte quelle cose assurde che a volte escono sui social. Alla fine mi sentivo di essere a Le Iene, non ho firmato e non so nemmeno perché in realtà”.

Ancora a proposito di questo Elettra Lamborghini ha spiegato nuovamente riguardo la sua ospitata: L’intervista era venuta molto figa, quando mi aveva chiesto che Belva mi sentissi, ho detto sia cane, poi cavallo, poi leopardo. Insomma, non avevo capito il gioco”.

Questo quindi il racconto di Elettra Lamborghini a Supernova da Alessandro Cattelan, dove ha spiegato le motivazioni del blocco dell’intervista a Belve.