Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni spunta una foto del padre della presunta amante di Fedez: ecco cosa sta accadendo e cosa è emerso in queste ore.

Il vecchio scatto di Chiara Ferragni fa discutere

Oggi il web è invaso di notizie su Chiara Ferragni e Fedez. Come ormai tutti sappiamo, Fabrizio Corona ha rivelato che dal 2017 il rapper conduceva una vita parallela e che per tutta la durata del suo matrimonio con l’influencer ha avuto un’amante. A confermare la versione dell’ex re dei paparazzi è stata la stessa imprenditrice digitale, che ha postato una serie di storie su Instagram in cui ha raccontato di aver scoperto la relazione extraconiugale del cantante. Poco fa però è accaduto qualcosa che ha dell’incredibile e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nel corso della nuova diretta di Pomeriggio Cinque è stata infatti mostrata una vecchia foto postata dalla Ferragni su Instagram, risalente all’agosto del 2021. Nello scatto in questione, che è ancora possibile trovare sul profilo di Chiara, appare nientemeno che il padre della presunta amante di Fedez. Ma come è possibile ciò? Andiamo a rivedere quello che sarebbe accaduto.

Secondo quanto riferito, l’uomo in questione avrebbe invitato i Ferragnez a bordo della sua barca a Porto Cervo. A quel punto Chiara Ferragni, come solita fare, ha testimoniato la giornata sui social e in uno degli scatti appare proprio il padre della presunta amante del suo ex marito.

Il padre di #AngelicaMontini avrebbe invitato #Fedez e #ChiaraFerragni in barca a Porto Cervo Le immagini della vacanza nell'estate 2021 a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/k0qjIsAUPJ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 30, 2025

Naturalmente l’accaduto sta già facendo discutere il web e in molti si chiedono se nelle prossime ore arriverà la reazione della Ferragni. Nel frattempo Fedez fino a questo momento non è mai intervenuto per commentare la bufera mediatica che lo sta travolgendo. Attualmente infatti il rapper ha scelto la via del silenzio e non sappiamo se prossimamente deciderà finalmente di intervenire.