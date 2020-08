1 Con alcune storie su Instagram Elettra Lamborghini lancia delle pesanti accuse ad alcuni vip. Il video diventa virale

I vip risultati positivi al Covid-19 aumentano di ora in ora e non si placano le polemiche. Ora a sbottare (senza far nomi) è Elettra Lamborghini. La cantante, che di recente ha lanciato (in duetto con Giusy Ferreri) la hit Isla, si è lasciata andare ad un duro sfogo, sferrando pesanti accuse contro alcune star. Stando a quanto detto dall’artista sembrerebbe che molti di essi sarebbero positivi di Coronavirus, ma non hanno la benché minima intenzione di sottoporsi al tampone.

Controlli di rito che andrebbero eseguiti non solo per la propria salute, ma anche per quella di chi ci circonda. Ed è proprio questo che ha fatto molto arrabbiare Elettra, che già in passato ha attaccato chi non ha rispettato la quarantena. Ma leggiamo le sue parole, tramite un video che Elettra Lamborghini ha condiviso tra le storie di Instagram:

“Mi sono svegliata un po’ così. Sono inc*****a, cioè non proprio però. Io ho la metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna e hanno il Coronavirus. E giustamente se ne stanno a casa. Lo so per certo perché erano in compagnia di non famosi che sono risultati positivi. Quindi tutte le persone dei gruppi hanno il virus“.

Ha esordito così Elettra Lamborghini, che ha aggiunto la sua presa di posizione ad una settimana dal matrimonio con Afrojack, già slittato a causa della pandemia:

“Non fanno il tampone e non hanno intenzioni di farlo e tra l’altro non fanno un c***o di niente. Si rifiutano di sottoporsi al tampone e se ne vanno in giro. Ed io che al mio matrimonio chiederò a tutti gli invitati di fare il tampone, massimo 3 giorni prima dell’evento. E sta gente non fa il tampone? Io sono allibita”.

Infine Elettra Lamborghini ha ribadito:

“E non ho più parole, raga. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma sbagli durante il Covid ne abbiamo fatti tutti, ma un po’ di buon senso. Nemmeno io sono contenta di chiedere ai miei invitati di fare il tampone. Però pensate che ci sono questi vip che conosco che non lo fanno e sono in giro in mezzo alla gente”.

"Tamponi agli invitati", così Elettra Lamborghini a una settimana dalle nozze #COVID19 #elettralamborghini pic.twitter.com/PifJxrRPad — Caffè fou fou (@CaffeFou) August 28, 2020

Queste dunque le pesanti accuse fatte in un video da Elettra Lamborghini nelle scorse ore. Non ci è dato sapere però a chi sia riferito il messaggio. Intanto di recente proprio la cantante è finita al centro di una polemica…