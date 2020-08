1 Elettra Lamborghini prende una coraggiosa decisione, dopo le polemiche di queste ultime ore. La scelta della cantante

Se nei giorni scorsi Andrea Damante ha visto annullata una serata in discoteca vista l’emergenza Coronavirus, in altri luoghi d’Italia invece si continua a fare festa, con non pochi rischi. Elettra Lamborghini nelle scorse ore ha tenuto un concerto al Praja di Gallipoli. A questo è seguita una lunghissima polemica tra gli utenti che, a seguito delle immagini diffuse in rete, hanno lamentato il modo superficiale in cui si sta affrontando la delicata situazione, sebbene si stia cercando di fare il possibile per tornare alla normalità nel rispetto delle regole.

Nelle discoteche, purtroppo, gli assembramenti sono inevitabili e al concerto di Elettra Lamborghini erano davvero in tantissimi. Questo è uno dei tanti video pubblicati su Instagram che in pochi minuti hanno mandato il nome della cantante i tendenza su Twitter, scatenando critiche a non finire…

Che dire? Grande delusione #elettralamborghini Non le do dell’irresponsabile, non la conosco. Ci saranno interessi. Dico solo che oggi dovrebbe spiegare perché ieri sera ha accettato di esibirsi davanti a migliaia di persone accalcate con mascherine abbassate. #discoteche pic.twitter.com/IvEPyVkOJk — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 15, 2020

La scelta di Elettra Lamborghini di presenziare alla serata, ha fatto storcere il naso ai più, che si sono scagliati contro di lei. Tuttavia alcuni hanno visto incoerente il fatto che fino a qualche mese fa proprio Elettra si è sfogata duramente sui social, sferrando un attacco deciso contro chi non rispettava la quarantena. Per tale ragione, forse ripensando a quei momenti difficili, la cantante ha preso una decisione importantissima e per certi versi anche coraggiosa:

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid. Riconosco che non é il momento. Ci é stata data l‘opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

Ha scritto Elettra sulle sue pagine ufficiali. Se i più hanno apprezzato il passo indietro fatto da Elettra Lamborghini e il ‘mea culpa’, il provvedimento di annullare tutti i concerti in attesa di tempi migliori, le reazioni del web non sono tutte a favore della cantante…