Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2024

Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Elettra Lamborghini ha raccontato un retroscena hot sulla sua vita privata che non è passato inosservato.

La confessione di Elettra Lamborghini

Sono ormai anni che Elettra Lamborghini è una delle artiste più amate dal grande pubblico. Col passare del tempo la cantante è riuscita a conquistare tutti non solo con la sua musica, ma anche con la sua simpatia e con la sua personalità spumeggiante. Solo nelle ultime ore intanto Elettra è stata ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, e nel corso della chiacchierata non sono mancate le risate. Tra gli argomenti affrontati dalla Lamborghini c’è stato naturalmente anche il capitolo Afrojack, che la cantante ha sposato nel settembre del 2020. Ricordando i tempi della loro conoscenza e del loro primo appuntamento così Elettra ha raccontato:

“Quando ho conosciuto Nick gli ho detto che se mi avesse baciata subito non mi avrebbe vista mai più. Volevo aspettare, volevo fare tutto per bene. Io sono proprio tradizionale”.

Ma non è finita qui. A un tratto infatti simpaticamente Elettra Lamborghini ha anche raccontato un retroscena hot sulla sua vita con Afrojack, ammettendo di girare sempre nuda in casa. In merito la cantante di Pem Pem ha affermato:

“Io vivo nuda con lui, ti giuro. Sono sempre nuda. Adesso a casa mia qua è difficile perché ho anche altre persone in casa. Ma quando siamo solo io e lui…la pat**a al vento è una goduria”.

Elettra Lamborghini a Diletta Leotta: "La patana al vento è una goduria" https://t.co/WG6kUDNmW3 pic.twitter.com/YGLR6p3Arz — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) June 13, 2024

Naturalmente le dichiarazioni di Elettra Lamborghini non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web, facendo sorridere gli utenti. Tra poche ore intanto la cantante farà ritorno sulle scene musicali con il suo nuovo attesissimo singolo, Dire fare baciare, in collaborazione con Shade. Ma come ci stupirà stavolta Elettra? Non resta che attendere per scoprirlo.