“Rabbia repressa, sfigate”, Anna Pettinelli interviene in diretta TV in difesa di Elodie (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Giugno 2024

Elodie

“Commenti di persone con rabbia repressa, sfigate”, Anna Pettinelli interviene in diretta TV a Pomeriggio 5 in difesa di Elodie, dopo i feroci attacchi per il suo modo di vestire.

Anna Pettinelli difende Elodie

Elodie è tra le artiste uscite dalla scuola di Amici ad aver ottenuto maggior successo negli anni. La cantante, in vetta alle classifiche musicali, è spesso oggetto di critiche da parti del web per il suo modo di vestire o per “scoprirsi troppo”.

In più occasioni Elodie ha spiegato che si tratta di una sua idea di libertà, ma nonostante le sue parole, il popolo della rete è spesso molto duro nei suoi confronti. Di questo oggi se n’è parlato anche a Pomeriggio 5. Nel programma di Myrta Merlino sulla faccenda è intervenuta Anna Pettinelli, che ben conosce la cantante e ne ha preso pubblicamente le difese.

L’insegnante di Amici e speaker radiofonica. ospite della trasmissione di Canale 5, ha voluto replicare per le rime a tutte quelle persone che non risparmiano attacchi a Elodie sui social:

“Se vai a vedere i commenti più feroci, è brutto ma arrivano tutti o per la maggiore dalle donne. Io sono contenta di vedere una donna così libera. Elodie è bella e mai volgare. Sono stanca di leggere i commenti di persone probabilmente invidiose e piene di rabbia repressa. Quello che fa…lo fa nel suo stile. Dobbiamo sempre leggere commenti di queste ‘sfigate’, scusatemi. La maggior parte sono delle donne ed è brutto leggere queste cose”.

"#Elodie è bella e mai volgare, sono stanca di leggere i commenti di persone probabilmente invidiose e piene di rabbia repressa"



Anna Pettinelli a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9viA5RI7vu — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 13, 2024

Giorgia Venturini si è detta d’accordo con Anna Pettinelli, ma ha detto che delle volte magari il corpo di una donna vada coccolato, ma al contempo pensa che non ci sia nulla di male. In collegamento anche Antonio Caprarica ha speso delle bellissime parole per Elodie, considerandola uno degli esempi per le nuove generazioni e si trova d’accordo con questa sua idea di libertà: “Io non risponderei”.

“È talmente semplice e coraggiosa e risponde per prima a questi attacchi. È dura non rispondere quando accade però eh“, ha concluso Anna Pettinelli a supporto di Elodie.