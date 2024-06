Wanda Nara unisce quattro appartamenti e si crea un super attico da sogno a Milano (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 13 Giugno 2024

Wanda Nara

Nuova casa a Milano per Wanda Nara che ha realizzato per la sua famiglia un attico da sogno unendo ben quattro appartamenti

Nuova casa per Wanda Nara a Miliano. La moglie di Mauro Icardi l’ha mostrata attraverso i social spiegando di aver unito quattro appartamenti per creare l’attico più bello del capoluogo lombardo. Ecco alcune foto della sua nuova dimora.

La nuova casa di Wanda Nara a Milano è composta da quattro appartamenti

Ha sempre detto di amare Milano e di volerci vivere una volta che il marito avrà smesso di giocare a calcio. E così Wanda Nara si è portata avanti acquistando una casa nel capoluogo lombardo nella zona di Porta Nuova, a due passi dalla sede dell’Inter (squadra in cui il marito Mauro Icardi ha giocato a lungo). Definirla casa è però riduttivo perché si tratta di un mega attico formato da ben quattro appartamenti.

Ebbene sì, Wanda ha deciso di compare quattro appartamenti di un grattacielo di Milano per creare la sua dimora da sogno. “Ho unito 4 appartamenti, è l’attico più bello di Milano”, ha rivelato la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle mostrando le foto su Instagram. “L’abbiamo comprata 6 anni fa, abbiamo unito 4 appartamenti”, ha scritto.

Per l’arredo Wanda Nara ha scelto tutte finiture di gran pregio. Inoltre i mobili sono stati disegnati appositamente per lei. Lo stile è minimal, senza colori sgargianti. Proprio sulla questione colori la showgirl precisa: “Non mi piacciono i colori, voglio sempre che le mie case abbiano colori neutri e meno decorazioni possibili. Sono molto ordinata, pulita e organizzata e quasi maniaca di tutto quello che ho in casa”.

L’appartamento ha la piscina esterna, sull’enorme terrazzo. Ed è munito di porte blindate ovunque, anche in cucina. Tra le cose da segnalare, non poteva mancare l’enorme cabina armadio di cui la Nara va molto fiera. E dove ha racchiuso gelosamente la collezione di borse extra lusso che possiede. A tal proposito, per potervi accedere è necessario superare ben 3 porte blindate, che si aprono solo con inserimento di codice e impronta digitale. Nonostante tutto questo, Wanda ha comunque assicurato ogni accessorio.

Come se non bastasse, Wanda Nara e il marito Mauro Icardi hanno deciso di acquistare anche l’appartamento al piano sottostante, così che famigliari, amici e ospiti abbiano una dimora sicura in cui dormire quando vengono a trovarli a Milano.