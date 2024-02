Sanremo 2025, Elettra Lamborghini si candida per la conduzione

Sanremo

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sappiamo bene che negli ultimi giorni è partito il toto nome per il presentatore del Festival di Sanremo 2025. In queste ore a sorpresa a candidarsi per la conduzione della kermesse è stata Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini si candida per Sanremo 2025

Non è trascorsa neppure una settimana dalla fine dall’ultima edizione del Festival della canzone italiana, tuttavia sul web l’attenzione è già rivolta a Sanremo 2025. Sappiamo bene infatti che Amadeus, dopo 5 anni, ha deciso di prendersi almeno per il momento una pausa dalla kermesse. Il prossimo di conseguenza un nuovo volto arriverà a sostituire il presentatore e naturalmente in rete è già partito il toto nome.

Tante sono state le indiscrezioni emerse, ma al momento nessuna di esse è stata confermata. Sappiamo però che Laura Pausini, in lizza per il ruolo di conduttrice insieme a Paola Cortellesi, ha smentito la sua partecipazione al Festival, avendo preso già altri impegni. A declinare l’offerta pare siano stati anche Carlo Conti e Paolo Bonolis, che non sembrerebbero essere intenzionati a riprendere in mano le redini della manifestazione. In queste ore però a sorpresa è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ospite a Un Giorno da Pecora, Elettra Lamborghini si è candidata per la conduzione di Sanremo 2025. Ma non solo. La cantante ha anche ammesso che vorrebbe affiancare Alessandro Cattelan. Come se non bastasse la giovane artista ha anche affermato che nei prossimi anni continuerà a presentare una canzone alla Commissione del Festival, fino a quando non verrà ammessa tra i Big. Queste le sue parole: “A Sanremo io vorrei anche presentare una canzone, che continuerò a presentare finché non verrà presa”.

Cosa accadrà dunque? La candidatura di Elettra Lamborghini potrebbe essere presa in considerazione dai vertici Rai? Non resta che attendere per saperne di più in merito.