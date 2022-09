Elettra Lamborghini rompe il silenzio sui social: appare una storia sul suo profilo Instagram

1 Le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini

Tra i concorrenti del GF Vip 7 troviamo anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Le due donne non vanno d’accordo, hanno litigato per non si sa veramente quale motivo e Ginevra non è stata nemmeno invitata alle nozze della cantante. Ma cosa è successo davvero? È quello che sicuramente vuole scoprire Alfonso Signorini quando ha scelto Ginevra per far parte del cast del reality.

E proprio lei, dopo poche ore che si trovava nella casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare a qualche confessione. Le prime parole sono uscite nel video di presentazione mandato in onda nella prima puntata. Qui Ginevra ha detto: “Io e mia sorella facciamo musica completamente diversa. Purtroppo io e mia sorella Elettra non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata dal suo matrimonio. Ci soffro. Ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sarò qui”.

Poi, come detto, dentro la casa si è aperta con altri dei concorrenti. A tal proposito ha rivelato parlando con Cristina Quaranta: “Io le scrivo, ma mi ha bloccata ovunque. Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici… Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno”.

Ha aggiunto di aver provato anche con l’aiuto degli altri componenti della famiglia, ma non è riuscita a riallacciare i rapporti. Quando poi Antonella Fiordelisi le ha chiesto i motivi di questo litigio, lei ha risposto: “Non lo so neanche io, ma io credo non lo sappia neanche lei. È nato per una stupidata. Non abbiamo avuto un litigio ma una rottura netta…”.

Ma come ha preso tutto questo Elettra Lamborghini? Ecco le sue mosse social…