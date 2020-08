1 Su Instagram Eliana Michelazzo accusa di furto l’ex amica Selvaggia Roma

Ormai da diverso tempo va avanti la guerra a distanza tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Nei mesi scorsi la manager si era scagliata duramente contro Selvaggia, tanto da pubblicare delle chat private. A quel punto poi, dopo pochi giorni era stata proprio la Roma a lanciare forti accuse alla sua vecchia amica, provocando un altro scontro.

In sostanza Selvaggia Roma aveva attaccato Eliana Michelazzo di averle messo le mani addosso durante una serata e di avere con sé dei testimoni che potessero così confermare il tutto. Di tutta risposta Eliana si era difesa, sottolineando come sia stata Selvaggia ad istigarla.

Ma sarà finita qui? Ovvio che no. Ora dopo mesi di silenzi… ci risiamo! Eliana Michelazzo, che si sta godendo le vacanze in Sardegna, ha sferrato una nuova accusa contro Selvaggia Roma, la quale invece a breve parteciperà al nuovo reality Affinity. Questa volta l’ex manager di Pamela Prati ha insinuato come quella che considerava sua amica, è stata protagonista di un furto ai suoi danni. Secondo Eliana infatti, proprio Selvaggia si sarebbe appropriata di alcuni suoi vestiti e non solo:

“Sono tanto comoda qui al mare, poi mi arrivano i messaggi di una def****te, scusatemi il termine. Se ti senti un tantino presa di mira…forse hai la coda di paglia, come si dice a Roma? Allora ti faccio un attimo mente locale. Quelle ciabattine le ho comprate due anni fa e sono fuori commercio, quindi non mi mandare messaggi per dirmi che vi state prestando le cose con le tue amichette, che magari ti reggono anche il gioco, perché non hai scampo. Io tutte le cose che tu hai…ho le foto, quindi non ti conviene metterle. Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Smettila di scrivermi. Se io dimostro 50 anni, tu ne dimostri 70 (a 30 anni), perché a 40 incontro persone che mi dicono ‘ne hai meno?’ quindi stai zitta!”.

Instagram Stories – Eliana Michelazzo

Come potete vedere dallo screen condiviso da Eliana Michelazzo su Instagram, lei e Selvaggia Roma hanno avuto un dibattito piuttosto acceso, tanto che l’ex socia di Pamela Perricciolo ha perfino elencato tutte le cose che la Roma le avrebbe sottratto.

