1 Lo sfogo di Eliana Michelazzo contro Giulio Pretelli

Eliana Michelazzo nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé. Stavolta a causa del battesimo della figlia di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli. Coinvolti nella vicenda, almeno stando al racconto dell’ex manager di Pamela Prati, anche l’ex gieffino e la sua attuale fidanzata Giulia Salemi. Ma cosa è successo?

A spiegarcelo è stata proprio Eliana Michelazzo tra le storie del suo profilo ufficiale Instagram. Qui ha esordito con un secco: “Dico solo vergogna! Grazie per l’educazione”.

Instagram Stories – Eliana Michelazzo

Nella storia successiva Eliana Michelazzo ha spiegato il perché di questa sua rabbia nei confronti di Giulio Pretelli, della sua compagna, così come di Pierpaolo e Giulia. Stando a quanto rivelato, infatti, l’influencer era tra gli invitati della festa e aveva fatto firmare un accordo tra i genitori della piccola e il fotografo per gli scatti della cerimonia: “Alle ore 16 è iniziato il battesimo della figlia di Giulio e Alessia Pretelli. Eravamo in macchina. Alle ore 17:30 non sono entrata in chiesa, che sia chiaro. Nessuno ci ha cacciate da lì, ma dovevo andare direttamente al ristorante. Mi chiama Alessia dicendo che avevano cacciato il fotografo, che era stato autorizzato con tanto di chiamata e testimone. Tengo ancora il regalo della bimba con me! Il fatto è che non mi volevano Pier e Giulia! Cosa molto brutta nei miei confronti, perché ancora oggi sono discriminata dalle persone. Ma sono umana. Ci sono rimasta malissimo”.

Storia Instagram – Eliana Michelazzo

Il racconto della Michelazzo, però, non è finito qui. Questo perché ha postato anche delle conversazioni con la compagnia di Giulio Pretelli…