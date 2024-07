A distanza di alcune ore dalle polemiche Elisa Di Francisca ha rivelato di aver chiesto scusa alla nuotatrice Benedetta Pilato. Ecco tutte le sue ultime dichiarazioni.

Le scuse di Elisa Di Francisca

Nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Elisa di Francisca hanno fatto discutere, in quanto l’ex schermitrice aveva commentato le parole della giovane nuotatrice Benedetta Pilato dopo che ha perso la medaglia di bronzo per un soffio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Durante la puntata di Notti Olimpiche ha affermato:

“Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta.

Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

Sul web si è scatenato un polverone e a LaPresse, in queste ultime ore, Elisa Di Francisca è intervenuta per raccontare di aver chiesto scusa alla Pilato. Ha spiegato di aver parlato in buona fede ma ha comunque contattato Benedetta al telefono e le ha spiegato di essere stata travisata “perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo“. Poi ha aggiunto: “Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’“.

La Di Francisca ha concluso affermando che non c’era alcun presupposto per un litigio, la società di oggi “è questa” e capisce che essendo un personaggio pubblico accetta sia il bello che il brutto. La cosa più giusta da fare era comunque chiarire di persona come è stato fatto. L’ex schermitrice ha così messo un punto alla polemica e ora si potrà tornare a concentrarsi sul vero protagonista: lo sport.