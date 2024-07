Per un centesimo di secondo ieri Benedetta Pilato non ha ottenuto il bronzo nella finale dei 100 metri rana femminile. Nonostante tutto si è detta felice di quanto fatto. La giornalista Rai, Elisabetta Caporale in un’intervista l’ha gelata: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio”. La reazione della nuotatrice.

Olimpiadi, Benedetta Pilato perde di poco il bronzo

Siamo nel pieno delle Olimpiadi di Parigi 2024 e ieri sera è stata un’altra grande giornata per il nuoto italiano, ma anche per la scherma! Dalla vasca è giunto l’oro di Thomas Ceccon nei 100 metri dorso maschile, dopo la gioia di Nicolò Martinenghi. Per pochissimo Benedetta Pilato non ha ottenuto il bronzo nei 100 metri rana femminile.

Nonostante per un centesimo di secondo non sia riuscita ad arrivare a medaglia, Benedetta Pilato si è detta molto felice del suo risultato e, in zona mista, si è detta molto felice ed emozionata ai microfoni Rai di Elisabetta Caporale. L’atleta italiana aveva fatto persino una rimonta, ma ha dovuto accontentarsi di una “medaglia di legno”.

Per un battito di ciglia dunque la 19enne ha mancato l’obiettivo alle Olimpiadi, ma fin da subito in lacrime ha commentato, specificando il motivo della sua reazione: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace… però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita”.

Una reazione che ha colto di sprovvista tutti. Elisabetta Caporale, che le ha domandato: “Ma veramente? Ci lasci senza parole. Tutti ci aspettavamo il podio”. Benedetta Pilato ha commentato spiegando quanto detto la sera prima quando ha fatto dei ringraziamenti. Nonostante le sia stato detto che era fuori contesto, ha aggiunto:

“(…) Ogni cosa che facciamo viene criticata quindi non fa niente… No, io sono troppo contenta, un anno fa io non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro, ve lo giuro, peccato”, ha detto ancora dopo la gara alle Olimpiadi.

"tanto qualsiasi cosa che facciamo viene criticata quindi non fa niente"



LA FRECCIATA DI BENEDETTA PILATO PERCHÉ LA GENTE DEVE SMETTERLA DI ROMPERE I MARONI NON SAPENDO UNA BEATA MINCHIA #Parigi2024 #Giochiolimpici pic.twitter.com/G8BSX4OGYl — Roberta ~ Olympic era 🇮🇹💙 (@roberta5995) July 29, 2024

Nel suo discorso Benedetta Pilato ha anche detto che vede questa sconfitta per un centesimo alle Olimpiadi di Parigi come un punto di partenza. Le serviva un cambiamento e c’è stato. C’è stato tanto lavoro dietro e per quanto tutti si aspettassero l’oro, lei in realtà ha sempre pensato il contrario. Sebbene abbia gareggiato in una corsia non preferenziale, va bene così: “Peccato, perché un centesimo è proprio stro*zo, scusate…”, ha chiuso Benedetta.

Il web dopo queste parole si è diviso. C’è chi ha dato ragione alla giovane atleta delle Olimpiadi e chi invece si è trovato in linea con la reazione di Elisabetta Caporale. Sta di fatto, che Benedetta Pilato, poco dopo, ha messo un like “contro” la giornalista come mostrato nello screen. Un “mi piace” che non è sfuggito agli utenti.

Il like di Benedetta Pilato – Olimpiadi Parigi 2024

Sicuramente c’è del dispiacere, ma siamo certi che Benedetta Pilato avrà le sue rivincite alle Olimpiadi e in altre gare sportive che la vedranno protagonista!