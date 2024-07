Per un soffio Benedetta Pilato ieri non ha compiuto l’impresa di raggiungere il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante la “medaglia di legno” si è detta comunque soddisfatta e felice per quanto vissuto. Elisa Di Francisca a Notti Olimpiche l’ha attaccata: “Ma ci fa o ci è? Rabbrividisco”.

Elisa Di Francisca attacca Benedetta Pilato

Il bronzo sfumato per un soffio di Benedetta Pilato ha provocato del dispiacere nei tifosi italiani che seguono le Olimpiadi. L’atleta però non si è data per vinta e ha comunque accettato la sconfitta in maniera sportiva. In zona mista, durante l’intervista con Elisabetta Caporale di Rai News, ha infatti dichiarato di essere comunque molto felice e soddisfatta del suo lavoro: “È il più bel giorno della mia vita”, ha dichiarato tra le lacrime.

Dichiarazione che ha sorpreso la giornalista, che l’ha gelata con un secco: “Ma veramente? Ci aspettavamo il podio”. Dalla sua però Benedetta Pilato ha spiegato le ragioni della sua reazione così positiva, sebbene non abbia raggiunto l’obiettivo per un soffio. Ma ha 19 anni e tante sfide da vincere e questo per lei è solo un punto di svolta, come se volesse dire: sto arrivando.

Benedetta Pilato non si aspettava nulla da questa gara alle Olimpiadi e ci ha comunque visto del buono per il futuro. Intanto a Notti Olimpiche, Elisa Di Francisca ha avuto modo di commentare le parole dell’atleta azzurra. L’ex schermitrice ha dichiarato:

“Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

BennyP ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata. È tra le prime 4 al mondo. Disperarsi oppure gioire come meritano i suoi anni? Da atleti mi aspetto altro..#Giochiolimpici #Parigi2024 pic.twitter.com/CMa9ayY4FB — ghita🌷 (@Maghi_98) July 29, 2024

Il video che vedete, così come le parole di Elisa Di Francisca, che ben conosce l’emozione delle Olimpiadi, hanno fatto molto discutere sui social. Il momento è diventato virale e ha spaccato in due l’opinione pubblica.

Come detto, però, Benedetta Pilato non ha mai dichiarato di sapere che avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo, non aveva aspettative e un quarto posto per i suoi 19 anni lo reputa comunque un traguardo straordinario. Sono pur sempre le Olimpiadi. Si rifarà!