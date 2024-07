Stando a una segnalazione, pare che Raul Dumitras sia stato beccato in discoteca a baciare una ragazza che non è Nicole

In queste ore Raul Dumitras ha confermato sui social la frequentazione con l’ex tentatrice Nicole, dopo la rottura con Martina De Ioannon. Tuttavia pare che l’ex volto di Temptation Island sia stato beccato in discoteca a baciare un’altra ragazza.

La segnalazione su Raul Dumitras

In queste ore si sta a lungo parlando di Raul Dumitras. Il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island è infatti finito al centro del gossip e del pettegolezzo e dopo la fine dell’esperienza all’interno del reality show gli occhi del web sono puntati su di lui. Sappiamo bene che in Sardegna Raul ha detto addio alla sua compagna Martina De Ioannon, che nel mentre ha voltato pagina con l’ex tentatore Carlo Marini. Tuttavia sembrerebbe che anche Dumitras non sia rimasto a piangersi addosso.

Solo nelle ultime ore infatti Raul è uscito allo scoperto con la single Nicole, confermando dunque la loro frequentazione. Poco fa però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. La pagina Very Inutil People ha infatti ricevuto una segnalazione sull’ex volto di Temptation Island che non è di certo passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Pare che Raul Dumitras sia stato beccato a baciare una ragazza misteriosa in discoteca, che tuttavia non sembrerebbe essere Nicole. Ciò nonostante dal breve filmato pubblicato non si distingue chiaramente il volto dell’ex protagonista del reality show di Canale 5. Il ragazzo che si nota nella clip dunque potrebbe non essere Raul.

In attesa di saperne di più, in questi giorni si sta anche parlando di un possibile arrivo di Dumitras al Grande Fratello. Stando alle voci di corridoio infatti gli autori sarebbero interessati non solo Raul, ma anche alla stessa Martina De Ioannon, che potrebbero dunque varcare la porta rossa a settembre. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per saperne di più in merito.