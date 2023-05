La prof di corsivo Elisa Esposito accende la polemica: “Se guadagnate solo 1300 euro al mese la colpa è vostra “

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

Le dichiarazioni di Elisa Esposito, la maestra di corsivo, fanno partire la polemica

Il nome Elisa Esposito a primo impatto forse non è ricordato da tutti. Ma se diciamo “prof di corsivo” subito tornano alla mente i video TikTok in cui la giovane insegnava, in modo ironico, a parlarene come i milanesi. Questa cosa suscitò molta polemica ai tempi e adesso il dibattito su di lei si riaccende a seguito delle sue ultime dichiarazioni.

L’influencer (che di recente è sbarcata anche su Only Fans), ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video che inizia con questa frase: “Se guadagnate uno stipendio normale o di 1300 euro al mese la colpa è solo vostra”. Il video nasce come risposta a tutti coloro che ogni giorno l’accusano di non avere un lavoro serio. E aggiungono che la fortuna del guadagno attraverso i social non durerà per sempre e un giorno la sua carriera finirà.

Il video di Elisa Esposito è un vero e proprio sfogo contro gli hater. “Dietro a questo genere di commenti ci vedo tanta cattiveria ma soprattutto tanta invidia. Se guadagnate 1300 euro al mese la colpa non è mia. Con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi anche perché io vivo ancora con i miei genitori che hanno un lavoro umilissimo”.

La prof di corsivo ha voluto far notare come non è colpa sua se altre persone sono infelici della propria vita e dei soldi che guadagnano. “Io non ho colpe, come non ha colpa l’Italia: la colpa non è di nessuno se non di voi stessi”. Ha poi concluso raccontato che non è stato facile per lei arrivare al successo. “Ho concluso la scuola e mi sono diplomata. Ho fatto la mia prima apparizione in tv durante il periodo esami ed è stata dura portare avanti le due cose assieme”.

Nonostante le sue parole siano una provocazone per far capire che lei non è colpevole dei problemi altrui, questo suo video ha comunque suscitato molta polemica tra gli utenti.