1 L’addio di Elisa Isoardi a L’Isola

Elisa Isoardi è stata grande protagonista a L’Isola dei Famosi e in tanti la davano addirittura per vincitrice finale del programma. Peccato, però, che il suo percorso si sia interrotto anzitempo a causa dell‘infortunio a l’occhio, che l’ha costretta all’abbandono. Intanto in questi giorni, proprio a proposito della conduttrice, è emersa una nuova indiscrezione sul suo conto. Secondo alcune fonti la concorrente avrebbe lasciato il reality a causa di motivi contrattuali e che gli stessi le avrebbero così impedito di proseguire la sua avventura in Honduras.

Sulla “questione Elisa Isoardi” proprio oggi ne hanno parlato gli amici di Dagospia, che hanno voluto fare in qualche modo chiarezza sulla vicenda. Secondo il portale web, infatti, pare che i guai fisici per la concorrente fossero reali, ma non tali da arrivare addirittura ad abbandonare Playa Reunion.

Nella rubrica ‘A Lume di Candela’ realizzata dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, ecco quanto si legge in merito all’addio della Isoardi all’adventure show condotto da Ilary Blasi:

“Elisa Isoardi ha lasciato in anticipo L’Isola dei Famosi dopo l’infortunio a un occhio. Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘”Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Queste dunque le indiscrezioni raccolte dal sito di Roberto D’Agostino e da altre testate che hanno seguito da vicino la vicenda, ma ad oggi si tratta appunto di rumor. Che una combattente come Elisa Isoardi abbia rinunciato a questa esperienza per altri fattori? Ad oggi non ci è dato saperlo con certezza. Quel che è certo, invece, è il suo intervento su Instagram e social vari nelle scorse ore…