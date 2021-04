1 Il rumor su Elisa Isoardi

Come ben sappiamo attualmente tra i concorrenti in gara a L’Isola dei Famosi c’è anche Elisa Isoardi, che in breve tempo ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Nonostante la conduttrice attualmente stia proseguendo in maniera impeccabile il suo percorso in Honduras, in Italia nelle ultime ore sono partiti numerosi gossip che la coinvolgono in prima persona. Il settimanale Oggi infatti ha riportato un rumor che riguarda proprio Elisa e il suo futuro televisivo. Ma scopriamo di più in merito.

Stando a quanto riporta la rivista, e stando anche a quello che si legge su Dagospia, che ha ripreso il gossip, sembrerebbe che una volta rientrata in Italia per Elisa Isoardi ci sia una grande possibilità. Pare infatti che la conduttrice approderà in Mediaset e che da subito prenderà in mano le redini di uno spinoff di Mattino 5, che andrà in onda nel weekend. Ma non solo. Sempre stando a quanto si legge su Oggi e su Dagospia, sembrerebbe anche che per la prossima stagione televisiva la Isoardi prenderà il posto di Federica Panicucci proprio a Mattino 5! Questo quanto scrive Alberto Dandolo:

“Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L’Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spinoff di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva”.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor. Non c’è infatti ancora alcuna ufficialità sull’arrivo di Elisa Isoardi in Mediaset e a Mattino 5. Noi di Novella 200 ci rendiamo ovviamente del tutto disponibili a svelarvi quello che accadrà non appena giungeranno news certe. Nel mentre inviamo un abbraccio alla meravigliosa Federica Panicucci. In più facciamo un enorme in bocca al lupo ad Elisa per la sua avventura a L’Isola dei Famosi.