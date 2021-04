1 La foto di Elisa Isoardi a Miss Italia

Oggi la nota conduttrice è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi e si sta facendo notare per il suo carattere forte in intraprendente. Forse, però, non molti sanno che Elisa Isoardi ha cominciato la sua carriera attraverso un concorso di bellezza, ovvero Miss Italia. Secondo quanto riporta anche il sito Gossip Blog, infatti, la presentatrice ne ha parlato qualche tempo fa durante una puntata di Vieni da me, programma oggi non più in onda condotto da Caterina Balivo.

Secondo quanto ha affermato, infatti, dopo aver ricevuto la fascia di Miss Fragola, rappresentando la Valle d’Aosta, nel 2000 ha partecipato al celebre concorso. Non ha vinto, ma ne è uscita in qualche modo trionfante ottenendo la fascia di Miss Cinema direttamente da Dino Risi. La sua dichiarazione durante l’intervista è stata: “È stato il mio primo concorso. Fabrizio Frizzi mi ha tenuta a battesimo“. Qui sotto possiamo, perciò, vedere una foto di quel momento.

Elisa Isoardi a Miss Italia 2000

Ma non solo. Infatti, Elisa Isoardi prima di Miss Italia e prima di diventare la celebrità che tutti oggi conosciamo è stata anche in competizione per Miss Muretto nel 1998. All’epoca non aveva neanche 16 anni e in una clip sul web si può vedere lei che si presenta al pubblico un po’ intimidita dalla situazione. Qui sotto, quindi, riportiamo un’altra immagine di quel momento.

La Isoardi a Miss Muretto nel 1998

Dopo queste esperienze, quindi, è riuscita a diventare una brava conduttrice, molto amata dal pubblico. Tra i suoi più grandi successi possiamo sicuramente ricordare La prova del cuoco su Rai 1. Oggi, invece, la vediamo a L’Isola dei Famosi, ad ora, su Playa Esperanza con Miryea Stabile e Vera Gemma. Negli ultimi giorni, inoltre, sono usciti anche dei gossip che riguardo Andrea Cerioli. Continuate a leggere…