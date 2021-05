1 I chili persi da Elisa Isoardi

Grande protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare anzitempo il reality per via di un incidente all’occhio durante la preparazione della cena. Per ovvi motivi, quindi, ha fatto presto ritorno in Italia e si è sottoposta ai controlli del caso. Fortunatamente è andato per tutto il meglio, anche se c’è del rammarico per aver concluso così velocemente il suo percorso nel programma.

A TV Sorrisi e Canzoni, Elisa Isoardi ha parlato di questa straordinaria avventura (che ha ammesso che rifarebbe volentieri):

“Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace. Socrate diceva: ‘Conosci te stesso’. Scoprire qualcosa di sé è già metà della strada. Ho scoperto la pazienza, la capacità di guardare agli altri senza pregiudizi. Lo spirito di adattamento. il telefonino, ad esempio, non mi è mancato affatto”.

Tra le tante cose che ha raccontato tra le colonne della rivista, Elisa Isoardi ha svelato anche quanti chili ha perso durante le settimane di permanenza a L’Isola dei Famosi:

“Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.

Ha detto Elisa Isoardi, che ha poi parlato anche dei suoi compagni e del futuro lavorativo. Continua…