Elisa Scheffler a Venezia: anche la conduttrice sul red carpet del Festival

Tra le celebrities e gli influencer sbarcati a Venezia anche la conduttrice e giornalista Elisa Scheffler: ecco il look scelto per la passeggiata sul tappeto rosso

Elisa Scheffler sul red carpet

Elisa Scheffler arriva al Festival del Cinema di Venezia in occasione della première del Signore delle Formiche, uno dei film italiani in concorso alla 79° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, diretto da Gianni Amelio e che sarà al cinema dall’8 Settembre.

Abito con coda con un inserto di stoffa bianco e rosso, accollato davanti e scollato di schiena. Questo il look scelto dalla conduttrice, giornalista e influencer della collezione Michele Giambrocono Couture.

Un red carpet da vera protagonista, che ha trovato il suo seguito all’evento organizzato da Campari presso l’Arsenale a Venezia con alcune delle celebrità hollywoodiane che hanno calcato il tappeto rosso nel corso della giornata, come Tilda Swinton e Julianne Moore.

Nella foto: Elisa Scheffler sul red carpet del Festival

Femminilità senza eccessi

Una serata in collaborazione con la BIENNALE DI VENEZIA durante la 79° edizione della Mostra d’Arte Cinematografica 2022 in cui Elisa Scheffler, elegantissima, ha raccolto gli occhi dei fotografi che l’hanno immortalata in più occasioni. Femminilità ed eleganza senza eccessi.

La giovane inviata del programma Rai TOP – Tutto quanto fa tendenza, che rinizierà ai primi di ottobre su Rai2 il sabato pomeriggio, è più in forma che mai, pronta ad affrontare un nuovo anno pieno di progetti e sorprese che, ancora una volta, la vedranno protagonista in televisione e non solo.

Elisa Scheffler a Venezia

a cura di Victor Venturelli

