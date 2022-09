C’eravamo tanto odiate: Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis insieme alle terme

Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis insieme alle terme: le due ex "rivali" sono diventate grandi amiche. Ecco le foto scattate nel weekend

Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis “nemicamiche”

In TV le abbiamo viste soprattutto bisticciare, poi rappacificarsi e poi ancora bisticciare, e tutto per colpa di qualche gelosia. A telecamere spente, invece, le cose tra Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis non sembrano andare così male.

All’inizio era stato per diffidenza che Carmen aveva storto il naso di fronte all’intrigante Marialaura, così apparentemente coinvolta dal bel figlio della Di Pietro, Alessandro, sull’Isola dei Famosi – dove le due amiche si sono conosciute – con loro.

Dopo che Alessandro ha teneramente fatto un passo indietro con Marialaura, però, gli animi delle “rivali” si sono distesi.

Eliminato ogni ostacolo, insomma, è iniziata la vera amicizia, cementatasi tra confidenze, risate e qualche momento prezioso insieme.

Uno di questi è stato il weekend appena trascorso, per il quale Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis hanno scelto un soggiorno alle terme.

Carmen e Marialaura prima del weekend in spa Marialaura abbraccia l’amica Carmen

Il weekend insieme alle terme

Nonostante siano entrambe tornate solo pochi giorni fa dalle rispettive vacanze (Carmen ha scelto la costiera amalfitana insieme ai figli Carmelina e Alessandro), si sono comunque volute concedere un’ultima coccola, tra massaggi, saune rilassanti e altro ancora.

Ospiti di una spa alle porte di Roma, Carmen e Marialaura hanno indossato i loro bikini e si sono abbandonate al puro relax, senza trascurare però di immortalare il momento.

Arrivano allora alla redazione di Novella 2000 alcuni scatti che le ritraggono all’esterno della spa, mentre ammiccano e sorridono all’obiettivo.

Nella foto: Marialaura De Vitis al fianco di Carmen Di Pietro

La loro silhouette fa davvero invidia, soprattutto quella di Carmen che così, indirettamente, dimostra a Marialaura di non avere nulla meno di lei che pure è molto più giovane.

Marialaura invece, già vincitrice della Pupa e il Secchione, si conferma la bellezza sensuale e mediterranea che ha già trionfato prima dell’estate su Italia 1, e valorizza le proprie forme scegliendo le pose giuste per l’obiettivo.

“A grande richiesta”, scrive proprio Marialaura sui social, “da oggi potete chiamarci le Carmilù”. Ma nomignoli a parte, la cosa più bella è che le si possa definire vere amiche.

