Esisteva o no un contratto tra Elisabetta Canalis e George Clooney? Lei è torna sulla loro storia a Belve e svelato la verità, spronata da una domanda mirata di Francesca Fagnani.

Elisabetta Canalis, esisteva un contratto con Clooney?

Per la puntata di stasera di Belve, Francesca Fagnani accoglierà nel suo studio anche Elisabetta Canalis. L’ex Velina di Striscia La Notizia si è lasciata andare a una confidenza intima e schietta e per alcuni versi anche pungente. Ha parlato di amori passati e tra questi, ovviamente George Clooney.

Francesca Fagnani ha ricordato una vecchia intervista in cui Elisabetta Canalis ha fatto sapere che per lei non sarebbe stato un colpo di fulmine con George Clooney e che l’attore l’avrebbe conquistata piano piano: “Sì, vabbè”, ha detto la conduttrice poco convinta.

Elisabetta Canalis dalla sua ha però precisato: “Davvero!”. La conduttrice la incalzata allora con una battuta sarcastica, che ha scatenato le risate in studio: “Parlando con le amiche diceva ‘ non so se mi piace'”. A questo punto la Canalis ha ammesso che non è così complicato innamorarsi di un uomo come lui:

«Anzi! Lui è stato l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama», ha spiegato Elisabetta Canalis. Nel discorso fatto poi Francesca Fagnani ha anche ricordato tutti coloro che dicevano non si trattasse di una relazione vera, ma di una sorta di copertura: «Era un fidanzamento vero? Ha firmato contratti?», l’ha incalzata ancora Francesca Fagnani.

Nel replicare secca, però, Elisabetta Canalis non si è detta per niente d’accordo: «No, è una stron**ta», per poi aggiungere: «Ho avuto amori più grandi. È finita, perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato».

Questo e molto altro vedremo stasera in puntata!

Tra gli altri ospiti della serata di Belve, non solo Elisabetta Canalis. Assisteremo anche a un’intervista di Sonia Bruganelli, che si è lasciata andare a confidenze su Ballando con le Stelle, ma anche sull’ex Paolo Bonolis così come su Laura Freddi. Ma non solo, perché ci sarà spazio anche per Fabio Volo. Insomma gli ingredienti per una serata interessate ci sono tutti!