Nella nuova puntata di Belve, in programma stasera su Rai 2, Sonia Bruganelli non si è di certo risparmiata e si è scagliata anche contro Laura Freddi.

Sonia Bruganelli contro Laura Freddi a Belve

In questi giorni, in attesa della puntata di questa sera di Belve, abbiamo avuto modo di poter ascoltare qualche estratto dell’intervista di Sonia Bruganelli. Un racconto in cui la produttrice televisiva ha spaziato su vari temi. Dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle alla fine del matrimonio con Paolo Bonolis (con annessi tradimenti da parte sua verso il conduttore).

Ma c’è tanta carne al fuoco a quanto pare, dato che durante la lunga intervista con Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha lanciato anche qualche frecciatina qua e là a Laura Freddi. Come noto infatti la conduttrice è stata un’ex storica di Paolo Bonolis. Secondo quanto detto dalla Bruganelli, però, la Freddi avrebbe cambiato atteggiamento dopo la separazione. Ecco cosa ha raccontato:

“Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi TV, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”, ha detto senza mezze misure Sonia Bruganelli.

Francesca Fagnani a quel punto ha fatto notare alla sua ospite: “Non vi siete mai amate molto”. A tale esternazione Sonia Bruganelli come ha risposto? La produttrice televisiva ha ricordato il periodo in cui è stata al Grande Fratello: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una…”.

La presentatrice allora si è lasciata scappare una battuta: “Insomma, dopo di lei il diluvio?”, con Sonia Bruganelli che ha risposto ancora: “Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”. Non è escluso che dopo queste esternazioni Laura Freddi possa decidere di rispondere alle frecciatine di Sonia.