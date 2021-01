L’abito e gli orecchini indossati da Elisabetta Gregoraci: ecco quanto costano

1 Per la puntata del GF Vip eco quanto costano l’abito e gli orecchini indossati da Elisabetta Gregoraci

Torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip e, come in ogni puntata, spuntano anche le curiosità sugli outfit dei vip, in particolare, ad attirare l’attenzione, è quello di Elisabetta Gregoraci.

La scorsa puntata l’ex gieffina non ha presenziato poiché si trovava a Dubai in compagnia di suo figlio Nathan Falco, come precisato da lei sia sui social che questa sera. Ma cosa sappiamo a proposito dell’abbigliamento della presentatrice di Battiti Live?

L’abito scelto da Elisabetta Gregoraci porta la firma della famosa stilista e imprenditrice, Elisabetta Franchi. Il costo del vestito si aggira intorno ai 459 Euro. Ma non solo. Perché conosciamo anche il prezzo e il brand degli orecchini scelti dalla showgirl per il consueto appuntamento settimanale. La conduttrice ha scelto dei gioielli Dior, dal costo di 390 Euro. A darci queste informazioni è l’esperto di moda Manuel Di Gioia che, ogni settimana, ama informare i fan del GF Vip sui vari look dei vipponi.

Ed ecco anche la foto, direttamente dai social, dove Elisabetta Gregoraci mostra in anteprima l’abito e gli orecchini scelti per l’evento di stasera al GF Vip.

Foto Instagram – Elisabetta Gregoraci

Di bianco vestita, Elisabetta Gregoraci anche questa sera ha conquistato tutti con il suo completo da favola! E a voi piace?