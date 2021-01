2 Ecco il look indossato da Elisabetta Gregoraci nel corso della puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip 5 senza spiare il look indossato da Elisabetta Gregoraci. In molti sono ormai curiosi di conoscere i dettagli sugli abiti, sulle scarpe e sui gioielli indossati dalla showgirl, che continua ad essere una delle protagoniste del reality nonostante sia ormai uscita da diverse settimane. Anche nel corso della puntata speciale di Capodanno condotta da Alfonso Signorini Elisabetta ci ha regalato un outfit perfetto (ma tutt’altro che low cost).

Come segnalato su Twitter, l’abito d’oro indossato dalla Gregoraci è del marchio Philosophy e ha un costo che si aggira intorno ai 1700€. Non sono di certo meno care, in proporzione, i sandali in pendant con il vestito. Le scarpe sono firmate Aquazzurra e costano circa 550€. Se volete copiare il look della conduttrice avete tutto ciò che vi serve! Vi manca solo un budget abbastanza elevato…

Nel corso della serata speciale, Elisabetta Gregoraci è stata coinvolta in diversi momenti. In particolare, è stata più volte tirata in ballo da Signorini per commentare la storia ormai in fase di decollo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La showgirl ha ribadito nuovamente di non essere affatto gelosa del suo “amico speciale” e che dà la sua “benedizione” alla coppia.

Elisabetta si è poi cimentata in un ballo di apertura insieme alle altre vippone eliminate sulle note di Dynamite dei BTS e ha cantato “Sarà perché ti amo” con un quartetto speciale formato da Antonella Elia, Pupo, Massimiliano Morra e Francesco Oppini.

