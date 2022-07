Elisabetta Gregoraci, forti accuse da Karina Cascella dopo alcune dichiarazioni, ma i fan la difendono

1 Le accuse di Karina Cascella a Elisabetta Gregoraci

Non ha usato mezzi termini Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne, per attaccare in maniera molto pesante (forse troppo) Elisabetta Gregoraci. Ma per quale motivo? Tutto è nato da alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina, in particolare un virgolettato in un titolo.

In pratica l’ex moglie di Flavio Briatore, in un’intervista, ha dichiarato di essere sì considerata sexy, ma che il suo mito è Madre Teresa di Calcutta. Ecco, è proprio questa ultima frase che ha fatto partire in quarta la Cascella mettendo una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui ha commentato quanto detto. Ed è stata davvero molto diretta e forte nei termini.

“Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in mezzo alla povera gente… Contutto il rispetto parlando, ma davvero non poteva evitare di dire una roba del genere? Delle volte sarebbe meglio tacere…

Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello… Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Cioè capite che certe affermazioni sono davvero assurde da dichiarare e offensive da leggere.”

Probabilmente qualche utente ha risposto ai commenti di Karina Cascella, magari in difesa di Elisabetta Gregoraci. E così l’opinionista ha voluto spiegare meglio la sua idea attraverso alcuni video sempre nelle storie. Vediamo cosa ha detto…