Gli auguri di compleanno a Elisabetta Gregoraci

Oggi, 8 febbraio 2022, è il compleanno di Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina compie 42 anni e a ricordarcelo, oltre alla stessa showgirl nelle sue Stories Instagram, anche Il Corriere della Sera. A pagina 12 del giornale, infatti, possiamo vedere un intero inserto dedicato a lei. Possiamo notare, in alto a destra, che si tratta di un avviso a pagamento, ciò significa che qualcuno ha pagato per ottenere lo spazio necessario a farle gli auguri. Leggiamo: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022. Auguri Elisabetta!“. Non c’è alcuna firma e in molti si stanno chiedendo quale sia l’identità dell’ammiratore segreto.

In molti sul web credono, e ne sono praticamente convinti, che sia stato l’ex marito Flavio Briatore. I due, in base a quanto affermato da Elisabetta Gregoraci stessa, sono rimasti in ottimi rapporti dopo la loro separazione. Lo ha rivelato in una recente intervista con il settimanale Oggi, come riporta anche il sito today.it. Nel 2021 hanno passato le vacanze natalizie e il Capodanno insieme in Kenia con il figlio Nathan Falco:

Con Nathan abbiamo parlato tanto: la sera ci mettevamo sul lettone a chiacchierare. Mangiavamo schifezze e parlavamo per ore. […] Sta bene, è super in forma. Abbiamo passato le feste insieme. Con nostro figlio Nathan. È un equilibrio anomalo, lo so, ma è il nostro equilibrio e funziona.

Gli auguri a Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vivono a Montecarlo a poche centinaia di metri di distanza e la showgirl ha detto: “Flavio viene spesso a cena, a pranzo e a giocare con Nathan. Abbiamo un bel rapporto, siamo complici e ci fa piacere che Nathan ci veda vicini. Per lui è un messaggio di serenità“. Queste sono tutte dichiarazioni che potrebbe far pensare che sia stato davvero Flavio a far mettere questo avviso su Il Corriere della Sera. Ovviamente manca l’ufficialità.

Non appena avremo maggiori certezze non esiteremo ad aggiornarvi. Rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite. Nel frattempo tutti noi di Novella 2000 auguriamo a Elisabetta di passare un felice compleanno circondata dai suoi cari.

