1 John Erik di Amici 21 nel videoclip di Gianni Morandi

Nella scuola di Amici 21 domenica è entrato un nuovo allievo, un ballerino per la precisione, grazie ad una sfida. Si tratta di John Erik, un ragazzo di 25 anni di origini filippine bravissimo nell’hip-hop e che ha battuto Cosmary. Ma non è alla sua prima esperienza televisiva e soprattutto è collegato a Sanremo 2022.

Guardando i videoclip dei brani sanremesi di quest’anno, ci siamo accorti che il nuovo entrato nella scuola di Maria De Filippi, è presente nel videoclip musicali di una delle canzoni più famose del Festival. Stiamo parlando di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, piazzatosi al terzo posto.

In particolare John Erik è uno di quelli che si trova nella cella in cui viene portato anche Morandi. È il ragazzo con la tenuta da hip hop e il cappellino. Le immagini sono molto veloci, ma nei primissimi minuti, si vede chiaramente in volto quando è seduto accanto al cantante. Tra l’altro nel videoclip è presente anche la moglie di Gianni, è colei che gli fa la foto segnaletica appena viene portato in commissariato.

Ma attenzione non finisce qui perché, come vi abbiamo precedentemente detto, il nuovo ballerino di Amici 21 è già stato in TV e proprio nel talent di Maria De Filippi. Addirittura faceva parte dei professionisti.

Vediamo meglio nel dettaglio…