1 Dopo l’uscita dal GF Vip, Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sui suoi flirt avuti in passato. Ecco cos’ha raccontato

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste più discusse di questo GF Vip. Il suo abbandono al reality, avvenuto ieri, ha lasciato l’amaro in bocca per chi sperava di vederla proseguire. Durante il suo percorso si è tanto parlato della vita privata della showgirl e sono emersi flirt e indiscrezioni sul suo conto. Ora che è uscita, però ha deciso di fare chiarezza.

Qualche giorno fa Filippo Nardi, uno dei nomi emersi e prossimo concorrente del GF Vip 5, ha lasciato intendere di conoscere molto bene la Gregoraci, ma ha preferito eludere la domanda e non esprimersi troppo su un possibile coinvolgimento sentimentale.

Come avrà reagito Elisabetta Gregoraci appreso questo scoop? La conduttrice di Battiti Live ha replicato e, durante il collegamento con Filippo, che ha deciso di restare vago, ha detto: “Ma non è presunta. Non è successo nulla, mai! Però dillo che non è accaduto nulla. A me non sembra troppo carina come cosa”.

Elisabetta Gregoraci ha chiesto espressamente a Filippo Nardi di essere chiaro, ma lui ha preferito non raccontare troppo. Chiusa questa parentesi, Alfonso Signorini ha voluto ulteriormente approfondire la questione: “Sono spuntati fuori fidanzati o presunti, che sono spuntati fuori come funghi”.

Da qui la carrellata di nomi spuntati fuori in questo periodo. Ecco come ha parlato Elisabetta Gregoraci…