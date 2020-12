1 Ecco cosa indossa stasera Elisabetta Gregoraci nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 5 e quanto costa il suo outfit

Siamo nel pieno della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. Protagonista della serata ancora una volta è stata Elisabetta Gregoraci, che dopo una settimana in nomination è risultata essere la prima Vippona salva tra i sette al televoto.

Come ogni diretta ad attirare l’attenzione del web è stato proprio l’outfit della Gregoraci. Puntata dopo puntata infatti gli utenti sui social si divertono a ricercare gli abiti indossati dalla conduttrice, con relativi prezzi.

Ma cosa indossa questa sera Elisabetta Gregoraci e quanto costa il suo outfit? A svelarlo, come sempre, è Manuel Di Gioia, che ormai aggiorna costantemente su tutti i look della Gregoraci. Stasera la presentatrice di Battiti Live ha un abito firmato Elisabetta Franchi, dal valore di 459€. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 indossa anche delle scarpe di Gucci, che costano 650€.

Anche questa sera dunque gli utenti possono prendere ispirazione da Elisabetta per un outfit elegante e alla moda. Quale altro look ci proporrà la Gregoraci per le prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.