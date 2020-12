1 Ecco cosa indossa questa sera Elisabetta Gregoraci in studio al Grande Fratello Vip 5 e quanto costa il suo vestito

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, ma l’attenzione del web è ancora incentrata su di lei. Come sappiamo infatti da settimane gli utenti sono attentissimi ai look della conduttrice, che puntata dopo puntata hanno conquistato il cuore del pubblico. Ad ogni diretta infatti sono emerse fuori tutte le informazioni in merito agli outfit della Gregoraci.

Questa sera Elisabetta, come da tradizione, è arrivata nello studio del Grande Fratello Vip 5 come ospite, e anche stavolta l’attenzione del web è finita immediatamente sul suo look. Ma cosa indossa la Gregoraci e quanto costa il suo vestito? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Anche questa settimana Manuel Di Gioia ha svelato tutti i dettagli sull’outfit di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha un vestito firmato da Elisabetta Franchi, dal costo di 469€. Le scarpe invece sono di Gioselin, e costano 120€.

Nonostante la sua uscita dal Grande Fratello Vip 5, i look di Elisabetta hanno ancora una volta attirato l’attenzione del web. Come ci stupirà la Gregoraci per le prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.