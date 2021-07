1 La dedica di Elisabetta Gregoraci

Sono ormai anni che Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo italiano. Da tempo infatti la presentatrice è nel cuore del grande pubblico, e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 il suo successo è aumentato ancora di più. Attualmente l’ex gieffina è tornata alla conduzione della nuova edizione di Battiti Live, uno dei programmi più attesi dell’estate. Nel mentre però le ultime ore per Elisabetta non sono state semplici. Lo scorso 29 giugno infatti è ricorso il decimo anniversario della morte di sua madre Melina, che come in molti sapranno è scomparsa a seguito di una lunga lotta contro un tumore. Sui social così la Gregoraci ha scritto una commovente dedica per la sua mamma, che ha emozionato tutto il web. Queste le sue dolci parole:

“Odio questo giorno maledetto che ti ha portata via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia sappi che mi manchi. Sempre, tanto, ogni giorno di più. Mi manchi mamma”.

Ma non solo. A scrivere una bellissima dedica per sua madre Melina è stata anche Marzia, sorella di Elisabetta Gregoraci, che sempre sui social ha affermato:

“Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”.

Le dediche di Marzia e di Elisabetta Gregoraci hanno commosso il web intero, e migliaia di utenti hanno inviato un caloroso abbraccio alla conduttrice, che alcune ore fa ha ringraziato i fan per tutto l’affetto ricevuto. Nel mentre solo pochi giorni fa la conduttrice è stata protagonista di una brutta disavventura. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.