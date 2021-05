1 Tensioni tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi?

In queste ore a svelare un retroscena su Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi è stato il portale GossipeTv, che ha parlato di una presunta discussione tra la conduttrice e la schermitrice. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo quello che sarebbe accaduto. Solo qualche ora fa proprio l’ex compagna di Francesco Chiofalo ha pubblicato sui social un messaggio che non è passato inosservato. Antonella ha fatto intendere di essere stata protagonista di un episodio spiacevole, e di aver discusso con un volto dello spettacolo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

A quel punto, GossipeTv ha portato alla luce il presunto alterco. Come riporta il noto portale, sembrerebbe che Antonella Fiordelisi abbia discusso proprio con Elisabetta Gregoraci!

La conduttrice e la schermitrice, sempre stando a quello che si legge sul sito, sarebbero state entrambe presenti sul set televisivo di un progetto che arriverà a breve sulle reti Mediaset. A un tratto però pare che tra le due ci sia stata una discussione, e sembrerebbe che gli animi si siano scaldati. Ma cosa avrebbe dato il via a questa presunta discussione? Ecco cosa riporta GossipeTv in merito:

“Tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese. Nella fattispecie, si mormora che Elisabetta abbia avuto parole non proprio dolci per la schermitrice rea di aver avuto uno scambio di ‘mi piace’ su Instagram con Flavio Briatore. […] Una fonte raggiunta da GossipeTv e riconducibile al set in cui si è consumato l’episodio tra Elisabetta e la Fiordelisi ha confermato che tra le due donne c’è stata parecchia tensione. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”, ha aggiunto la fonte”.

Nel mentre, però, l’amatissima conduttrice calabrese sui social ha replicato, a chi dando per certo il rumor, si è scagliato senza pensarci contro di lei. Vediamo qual è stato il suo commento.