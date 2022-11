NEWS

Nicolò Figini | 20 Novembre 2022

GF Vip 7

L’aereo contro Antonino Spinalbese

Questo pomeriggio è stato pieno di aerei per i vipponi. Tra questi anche uno contro Antonino Spinalbese. In questw ore, infatti, si è parlato molto del comportamento che avrebbe assunto con le varie donne della casa, nello specifico Oriana e Giaele. Nella notte la De Donà ha tentato di avere un chiarimento con lui, mentre ormai la Marzoli non si fida più di lui. Luciano Punzo l’ha anche messa in guardia: “Prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con lei, ha capito e se n’è uscito in maniera pulita e così ha fatto perché in puntata lo hanno acclamato… Tu sei il suo burattino. Io l’ho definito il burattinaio. Quello che comanda le marionette. Tu mi sembri una marionetta e ti usa. Non volevo dirtelo perché mi dispiaceva, non volevo creare…“.

Oggi, quindi, è passato un aereo per Antonino da parte dei “gintonic“, ovvero i fan che vorrebbero una coppia con Ginevra Lamborghini, per la quale ha sempre detto di provare forti emozioni. Sullo striscione si legge: “Per noi gin liscio senza tonic, grazie“. Insomma, come per dire che ormai Spinalbese a loro non piace più e adesso deve lasciare in pace l’ex vippona. La sua reazione è stata abbastanza impassibile. Del resto è molto raro che si scomponga più di tanto. Lo stesso atteggiamento lo ha anche nel momento in cui discute con qualcuno dentro la casa. (QUI il video),

Qui sentiamo anche Antonella che si chiede perché non possano scriverlo a lei su Facebook, invece, di mandare un aereo. Edoardo gli risponde: “Ma potranno fare come vogliono?“. Edoardo Tavassi ha quindi fatto una battuta: “Dice così perché non era per lei. Per lei sono soldi sprecati“. Ad aggiungersi anche la reazione di Nikita (QUI) che ha applaudito all’aereo.

Seguiteci per altre news.